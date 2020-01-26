26.01.2020 - 00:04 |
Şarkılarla tedavi merkezine destek
Türkiye’nin iki büyük sanatçısı Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün, Kitvak’ın Ege Üniversitesi Kitvak Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde kuracağı “Hücresel Tedavi Merkezi”ne destek için birlikte sahne aldı.
Gecenin sonunda söz alan Kitvak Başkanı Ramazan Soncul, eksik kalan proje bedelini bağışlayacağını açıklayan Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal’a teşekkür etti.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.