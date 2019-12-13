Sarnıç’a 2B müjdesi

Konuyu titizlikle takip ettiklerini belirten Nasır, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bu süreçte çözüm için büyük bir mesai harcadı. Hak sahiplerinin talepleri yerine getirilmiş oldu” dedi.



Tapu devri yapılacak



Hak sahiplerine, satışların yapılmasıyla ilgili tebligatların gönderilmeye başlandığını vurgulayan Necip Nasır, 3 aylık ödeme süresi sonrası satış işlemlerinin de sonuçlandırılacağını ve hak sahiplerine tapu devirlerinin yapılacağını söyledi. Yakaköy, Çiçekliköy, Beşyol ve Karaçam’da bulunan 2B taşınmazlarının kadastro güncelleme çalışmalarının da tamamlandığını kaydeden Nasır, “Maliye uzmanları tarafından belirlenecek olan bedellerle ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Söz konusu taşınmazların vatandaşlara satılması için müjdeyi kısa zaman içinde vermeye çalışacağız” diye konuştu.