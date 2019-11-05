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    HaberlerEgeSaruhanlı BLD’de görev değişimi
    05.11.2019 - 01:35 |

    Saruhanlı BLD’de görev değişimi

    Manisa 1. Amatör Küme takımlarından Saruhanlı BLD'nin antrenörlüğüne Mustafa Maltaş, takımın teknik sorumluluğuna ise Soner Konyalı getirildi.

    Saruhanlı BLD’de görev değişimi

    Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ile birlikte Maltaş ve Konyalı'yı makamında kabul ederek, tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi. Bilgin, "Saruhanlı Belediyespor'u yeniden ayağa kaldıracağız. İlk hedef süper amatör kümeye çıkmak, ondan sonra da Bal ligi olacak" dedi.

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