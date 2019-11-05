05.11.2019 - 01:35 |
Saruhanlı BLD’de görev değişimi
Manisa 1. Amatör Küme takımlarından Saruhanlı BLD'nin antrenörlüğüne Mustafa Maltaş, takımın teknik sorumluluğuna ise Soner Konyalı getirildi.
Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ile birlikte Maltaş ve Konyalı'yı makamında kabul ederek, tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi. Bilgin, "Saruhanlı Belediyespor'u yeniden ayağa kaldıracağız. İlk hedef süper amatör kümeye çıkmak, ondan sonra da Bal ligi olacak" dedi.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.