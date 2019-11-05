Saruhanlı BLD’de görev değişimi

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ile birlikte Maltaş ve Konyalı'yı makamında kabul ederek, tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi. Bilgin, "Saruhanlı Belediyespor'u yeniden ayağa kaldıracağız. İlk hedef süper amatör kümeye çıkmak, ondan sonra da Bal ligi olacak" dedi.