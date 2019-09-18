Saruhanlı çağ atlıyor

31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı’ndan aday olup rekor oyla Saruhanlı Belediye Başkanı seçilen CHP’li Zeki Bilgin, 13 milyon lira borçla devraldığı görevde, ilk iş tasarruf tedbirlerini devreye soktu. Altı aylık dönemde borcun 2 milyon 847 bin lirasını ödediklerini belirten Başkan Bilgin, “Kalan 9 milyon 377 bin lira tutarındaki borcu ödemeye devam ediyoruz. Bir yandan da yatırım ve hizmetleri sürdürüyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdik. Saruhanlı’daki değişim herkese yansıdı, ilçeye heyecan ve hareket geldi. Saruhanlı bizim dönemimizde çağ atlayacak” dedi.



Bölge üreticisine yönelik projeler de hayata geçiren Başkan Bilgin, son olarak Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na 20 bin lira tutarında akaryakıt desteği verdi. Çiftçilerin arazilerini korumakla görevli bekçilerin, motosikletlerinde kullanmaları akaryakıt desteği sağladıklarını belirten Bilgin, şöyle konuştu:



Üreticinin yanındayız



“14 Mayıs Dünya çiftçiler gününde halkımıza 15 bin adet sebze fidesi dağıttık. İlçemizde üzüm alımı için Toprak Mahsulleri Ofisine yardım sağladık. Arazi yollarının ıslahını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra farklı bölgelerdeki arazi yollarının ana arterlerine toplam 50 kilometre asfalt attık. Üreticilerin tarımsal ilaçlama makineleri için su tankları kuruyoruz. İshakçelebi ile Apak arasında yoğun olarak bulunan üzüm sergilerinin tozdan etkilenmemesi için sezon boyunda bu bölgeden yolda sulama yaptık. Asli görevimiz olmaması rağmen hiç bir karşılık ve destek görmeden bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Elimizi taşın altına koyduk. Üreticimiz, ürününün ve emeğinin karşılığını alsın diye elimizden geleni yapacağız.”