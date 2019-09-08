08.09.2019 - 03:27
Saruhanlı halkı aynı kararlılıkta
Saruhanlı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.
Protokol üyeleri ve vatandaş ellerinde bayraklarla alana yürüdü. Programa CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İlçe Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Belediye Başkanı Zeki Bilgin de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından söz alan Başkan Bilgin, “7 Eylül tarihi Saruhanlı için sıradan bir gün değil. Bugün, 97 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık” dedi.
Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları sergilendi. Protokol üyeleri daha sonra Saruhanlı ve Yılmaz mezarlıklarını ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.
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