Saruhanlı’da Bilgin’cedeğişim

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Belediye Başkanı Zeki Bilgin’le değişim rüzgârı esmeye başladı. Başkan Zeki Bilgin, 31 Mart seçimlerinin ardından 13 milyon borçla devraldığı Saruhanlı Belediyesi’nin 2 milyon 840 bin liralık borcunu ödedi, birçok alanda da hizmet atağı başlattı.

Başkan Bilgin, CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı’nın adayı olarak girdiği seçimde ilçe tarihinde rekor bir oy alarak belediye başkanı seçildiğini vurguladı.

15 BİN FİDAN DAĞITILDI



Belediyenin borcuna rağmen hizmetleri aksatmadan devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Bilgin, şu noktaların altını çizdi: “Seçimlerin üzerinden 6 ay geçti. Bu süre içinde 13 milyonluk borcun 3 milyona yakın bir miktarını ödedik. Diğer taraftan da yatırım yaptık. Bu kapsamda geçmiş dönemki yönetimin yarım bıraktığı hizmetleri tamamlıyoruz. Bunun yanında kendi projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Öte yandan sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdik. Saruhanlı’daki değişim fark edildi. Saruhanlı’ya heyecan ve hareket geldi. Yeni bir enerji geldi. Saruhanlı bizim dönemimizde çağ atlayacak.”



Yüksekokul binası



Saruhanlı Belediyesi tarafından kaba inşaatı 1,5 yıl önce tamamlanan 1500 öğrenci kapasiteli Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu binasının kalan işlerinin tamamlanması ve okulun 2020 yılının Eylül ayında eğitime açılması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sabih Özer ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi, okulun durumuna ilişkin bir görüşme yaptı.

Başkan Bilgin, Saruhanlı’da 1990’lı yıllarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ait bir binada eğitime başlayan, mevcut Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu binasının yetersiz olduğunu ve gereksinimlerine yanıt veremediğini kaydetti.

Okulda şu an Gıda Teknolojisi ve İşletme Yönetimi olmak üzere 2 bölüm bulunduğunu ve bu bölümlerde 400 öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade eden Bilgin, yeni okulda yeni bölümlerin açılmasıyla öğrenci sayısının 1500’lere çıkacağını söyledi.



15 bin yerli fide



Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in öncülüğünde hazırlanan, ‘Tüketen Değil, Üreten Saruhanlı’ projesi kapsamında ilçedeki üreticilere 15 bin adet yerli tohumlardan üretilen sebze fidesi dağıtıldı.



İlçe meydanında düzenlenen programa, Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Baysal, Hüseyin Çelik, Mehmet Balıkçı, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.



60 kilometre asfalt



Saruhanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2019 yılı asfalt sezonunda ilçe genelinde 60 kilometre uzunluğundaki yola asfalt döşedi. Başkan Zeki Bilgin, “İlçemizde en yoğun kullanılan bağlantı yolları ile arazi yollarının ana arterlerine asfalt attık. Önümüzdeki 4,5 yıllık sürede arazi yollarımızın ana arterlerinin tamamını asfaltlayacağız. Bizler Saruhanlımıza hizmet etmek adına yola çıktık, inşallah ilçemizin hak ettiği hizmetleri Rabbim bize nasip eder” diye konuştu.



Daha temiz bir çevre çalışmaları kapsamında 125 adet yeni çöp konteyneri daha aldıklarını belirten Başkan Bilgin, şunları söyledi: “Daha temiz bir çevre ve modern bir toplum için özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 125 yeni çöp konteyneri daha aldık. Önümüzdeki günlerde, ihtiyaç duyulan mahallelere konteynerlerimizi yerleştireceğiz. Halk sağlığına dikkat ediyor, bu nedenle daha temiz bir çevre için çalışıyoruz” dedi.



Saruhanlı Belediyesi, kentin yoğun olduğu bölgeleri kapsayan alanda ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı. Vatandaşlar, ilçede sosyal tesislerden tören alanına kadar olan bölgede internet hizmetinden herhangi bir ödeme yapmadan yararlanabilecek.



E-tahsilat dönemi



Vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için e-tahsilat hizmetini başlatıldı, ödemelerin internet üzerinden yapılmasına olanak sağlandı.

Vatandaşlar, saruhanli.bel.tr adresinden giriş yaparak borçlarını internet üzerinden kredi kartıyla güvenli bir şekilde görebilecek ve ödeyebilecek.



Trap atış poligonu



Saruhanlı Belediyesi, bakımsızlıktan atıl hale dönüşen Büyükbelen Mahallesi’ndeki Trap atış poligonunun tadilatını yaptı. Poligona, Büyükbelen’in eski belediye başkanlarından Ahmet Koruk’un adı verildi. Başkan Zeki Bilgin; Belediye Meclisi üyeleri Adil Karadağ, Özgür Göktoprak, Büyükbelen Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Ali Çelebi ile birlikte tadilatı tamamlanan poligonda incelemelerde bulundu. Poligona, Koruk’un belediye başkanlığı döneminde yapıldığı için ‘Ahmet Koruk’ adını verdiklerini belirten Bilgin, “Mekânı cennet, ruhu şad olsun” dedi.



Halitpaşa Sosyal Tesisleri



Halitpaşa Mahallesi’nde yaptırılan ve içinde çok amaçlı salon, amfitiyatrolu yazlık düğün bahçesi, kafeterya, halı saha, basketbol sahası, soyunma odaları, fitness aletleri, çocuk oyun parkları, süs havuzu ve otoparkın da bulunduğu tesis yakında hizmete açılacak.









Belediye Başkanı Zeki Bilgin, tesisin Halitpaşa için hayırlı olmasını diledi, birçok mahallede bu tür tesisleri yapacaklarını kaydetti.

Belediye ekipleri, Mütevelli’de kazı çalışmalarından dolayı bozulan mahalle içindeki yollara sıcak asfalt dökerek ulaşımı güvenli hale getirdi. Daha sonra Koldere Mahallesi’ndeki çevre yolu ile Gümülceli yolundaki bozuk bölümlere sıcak asfalt atan Saruhanlı Belediyesi, aylardır devam eden sorunu çözüme kavuşturdu.



Belediye Başkanı Zeki Bilgin, daha yaşanır bir Saruhanlı için bu tür çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı. Vatandaşlar, bu konudaki memnuniyetlerini sosyal medyadan dile getirdi.



‘Doğalgaza kavuştuk’









Saruhanlı’da yıllardır hayali kurulan doğalgaz, gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerde kullanılmaya başlandı. Başkan Bilgin, konuk olduğu evin mutfağında doğalgazın ateşliği ocağı yaktı; yıllardır hayal edilen hizmetin gerçeğe dönüştüğünü, böylesine dev bir yatırımı Saruhanlı’ya kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Binaya TC ibaresi



Saruhanlı Belediyesi binasının ön cephesine Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan TC ibaresi konuldu. Belediye binası ana giriş kapısının üzerinde bulunan tabeladaki TC ibaresi de büyütülerek görünür hale getirildi.









Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuya ilişkin olarak, milliyetçiliğin sözde değil, özde olması gerektiğini ifade etti.



Düğün salonu yenilendi



İlçede farklı hizmetleri yaşama geçirmek için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bu kapsamda düğün salonuna da el attı. Başkan Bilgin’in talimatıyla bir çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü, salonu baştan aşağıya yeniledi. Daha modern bir görünüme kavuşan salon, yenilenen yüzüyle halkın beğenisini kazandı.









Parklar güzelleştiriyor



Saruhanlı Belediyesi, sokaklara park ve çocuk oyun grupları kurdu. Belediye Başkanı Bilgin, inşaat sektörü anlamında yapılaşmanın giderek arttığı ilçe merkezinde halkın nefes alabileceği parklar ve yeşil alanlar oluşturacaklarını dile getirdi. Bilgin, bu kapsamda yaptığı açıklamada, Duygu Sokak’ta yapımı tamamlanan parkın hizmete açıldığını, ilçede ihtiyaç duyulan diğer sokaklara da buna benzer tesisler kuracaklarını ifade etti.









Alibeyli Meydanı yenilendi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in talimatı üzerine, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Alibeyli’de eski belediye binasının önündeki meydan yenilendi, daha modern bir hale getirildi.



Koldere’de Burhaniye Parkı



Saruhanlı Belediyesi tarafından Koldere’de yeniden inşa edilen Burhaniye Parkı hizmete açıldı. Çalışmalar kapsamında, parkın içindeki kafeterya yenilendi, çocuk oyun parkı ve süs havuzu kuruldu. Yürüyüş yolları, kameriyeli oturma alanları ve peyzaj çalışmalarıyla yeniden hayat bulan park, vatandaşların hizmetine sunuldu.



Nifli Kemal Parkı



Başkan Zeki Bilgin, adını Saruhanlı’nın kurucu Belediye Başkanı merhum Kemal Yaralı’dan alan Nifli Kemal Parkı’na yazlık düğün bahçesi, kafeterya ve gelin odası yaptırdı. Peyzaj çalışmaları da yapıldı, park güzel ve modern bir görünüme kavuşturuldu.









Başarılı tekvandocuya ödül



Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası Batı Müsabakaları’nda Türkiye ikincisi olan Saruhanlı Belediyespor Tekvando Takımı sporcusu Yağız Efe Serbest’e tablet bilgisayar armağan etti. Bilgin, Saruhanlı Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yaralı, Belediyespor Tekvando Antrenörü Süleyman Başar ve sporcu Yağız Efe Serbest’i makamında ağırladı.









20 bin liralık destek



Çiftçinin ve üreticinin yararına birçok projeyi başlatan Saruhanlı Belediyesi, bu kapsamda Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na 20 bin lira tutarında akaryakıt desteği verdi. Saruhanlı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Adem Güler’le bir görüşme yapan Başkan Zeki Bilgin, desteğin süreceğini kaydetti.









40 yıl sonra gösteri



Belediye tarafından, ilçede 40 yıl aranın ardından düzenlenen ‘Geleneksel İp Cambazlığı, Madrabazlık, Sihirbazlık ve Ateşbazlık’ gösterileri ilgi gördü. Programı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP İlçe Başkanı Aysun Helvacıoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile yaklaşık 3 bin kişi izledi. Başkan Bilgin, geleneksel programları öne çıkaracaklarını dile getirdi.







