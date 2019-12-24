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    HaberlerEge Haberleri Saruhanlı’da Levent dönemi
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    24.12.2019 - 00:03 |

    Saruhanlı’da Levent dönemi

    Saruhanlı’da Levent dönemi

    CHP Saruhanlı İlçe Başkanlığı’nın olağan kongresinde tek aday olarak katılan Hasan Levent, delegelerin oyu ile yeni ilçe başkanı seçildi. Görev için heyecan ve enerji dolu olduğunu ifade eden Levent, “Yerel seçimde Saruhanlı’da elde ettiğimiz başarıyı daha da ileriye taşıyacağız. Genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de tek hedefimiz sandıktan birinci parti olarak çıkmak olacak” diye konuştu.

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