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    HaberlerEgeSaruhanlı’da yeni dönem
    29.10.2019 - 00:33 |

    Saruhanlı’da yeni dönem

    Saruhanlı’da yeni dönem

    Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in girişimleriyle ilçe sakinleri, hayalini kurdukları doğalgaza kavuştu.

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlere doğalgaz verildi. Bir eve misafir olan Belediye Başkanı Zeki Bilgin, doğalgazla ocağı yaktı, ardından pişirilen Türk kahvesini içti. Yıllardır hayal edilen hizmeti gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Bilgin, şöyle konuştu:

    İlk olarak iki mahallede

    “Saruhanlımıza Doğalgaz’ın rahatlığını yaşatacağımızın sözünü vermiştik. Bugün burada bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz için geç kalmış bir hizmetti ancak bizler devreye girdik, Aksa gaz firmasına her türlü kolaylığı sağladık ve yardımcı olduk. Doğalgaz hizmetinin hayata geçmesini sağladık. Bu kış Cumhuriyet ve Cengiz Topel mahallelerimiz doğalgazla ısınacak. İlçe merkezindeki diğer mahallelerimiz ise önümüzdeki yıl doğalgaza kavuşacak.”

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