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    HaberlerEge Haberleri ‘Saruhanlımız için azimle çalışacağız’
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    02.01.2020 - 07:50 |

    ‘Saruhanlımız için azimle çalışacağız’

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yeni yıl mesajı yayınladı.

    ‘Saruhanlımız için azimle çalışacağız’

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yeni yıl mesajı yayınladı. Başkan Bilgin, “Öncelikle 2020 yılının, ilçemiz, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı bir şekilde geçmesini, yeryüzünde barışa, huzura, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Saruhanlı Belediyesi olarak başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Bizler yeni yılda ilçemiz adına koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmenin, halkımıza daha fazla hizmet, sosyal ve ekonomik imkan sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Saruhanlımızın kalkınması için azim ve kararlılıkla çalışacağız” dedi.

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