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    12.12.2019 - 07:50 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    Saruhanlı’nın mozaikleri

    MANİSA’nın Saruhanlı ilçesi kırsal Alibeyli Mahallesi’nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, M.Ö. 200’lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını 30 milyon dolar karşılığında satmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı

    Saruhanlı’nın mozaikleri

    MANİSA’nın Saruhanlı ilçesi kırsal Alibeyli Mahallesi’nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, M.Ö. 200’lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını 30 milyon dolar karşılığında satmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı. Olayın ardından, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan 1300 nüfuslu Alibeyli Mahallesi sakinleri, büyük bir heyecan yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri bölgede inceleme başlatırken, mahalle sakinleri de tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılarak bölgenin turizme açılmasını istiyor. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde zeytin bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu bölge, güvenlik şeridi ile kapatıldı. Mozaik parçasının sırrı, ekiplerin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.

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