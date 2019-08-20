Satış sonrası hizmet bizi farklı kılıyor

1974 yılında İzmir Kemeraltı’nda YONTAŞ adıyla züccaciye ve otel ekipmanları sektöründe hizmet vermek üzere kurulan Ekmekçiler Grup, bugün dört ayrı şirketle yoluna devam ediyor. Endüstriyel mutfak ekipmanlarında Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olmalarını, ürünlerin bizzat şefler tarafından test edilmesine ve satış sonrasında sundukları kaliteli hizmete bağlayan Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Uygun’dan markanın büyüme hikayesini dinledik.

Bize biraz Ekmekçiler Grup’tan ve kendinizden bahseder misiniz?

Bugün Ekmekçiler Grup adı altında Maksan Mutfak Sanayii, Proexpert Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, Ekmekçiler Endüstriyel Mutfak ve Yontaş Otel Ekipmanları olmak üzere dört ayrı şirketimiz var. Maksan ve Proexpert şirketleri endüstriyel mutfak cihazları üretiyor. Ekmekçiler ise endüstriyel mutfak projeleri sektöründe hizmet veriyor.

Ben ise çocukluk yıllarımdan beri şirketlerde aktif görev aldım. 2014 yılından beri Ekmekçiler Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm şirketlerde görevime devam ediyorum. Sahada, satışta ve her görevde şahsen çalışıyorum. Başarılı olmak isteyen herkesin bu şekilde çalışması gerektiğine inanıyorum.

Şeflerimiz test ediyor

Markayı bu noktaya getirirken hangi vizyonla hareket ettiniz?

Ekmekçiler Grup olarak vizyonumuz kendi sektörümüzde ulusal ve uluslararası olarak tanınan, teknolojik yeniliklere öncülük eden, müşterilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ürünler üretmek; satış sonrasında da iyi hizmet vermeye devam etmek.

Bu vizyonumuzu gerçekleştirebilmek için ulusal ve uluslararası alanda fuarlara ve tanıtımlara katılıyoruz. Bunun yanında gastronomi alanındaki festivallere, workshoplara, etkinliklere sponsor olarak şeflere ve derneklere destek veriyoruz.

Ürettiğimiz cihazlarda teknolojik yenilikleri yakalamak ve müşterilerimiz ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamak için AR-GE departmanında yazılım mühendisi ve şef çalıştıran Türkiye’deki sayılı firmalardanız. Ürettiğimiz tüm ürünleri mühendislerimizin yaptığı mekanik ve yazılımsal testler haricinde bünyemizdeki şeflerimiz de test ediyor. Ürettiğimiz ürünleri kullanacak olanlar şefler olduğu için bünyemizdeki şeflerin yaptığı testler çok önemli.

Ekmekçiler Grup bünyesindeki tüm şirketlerimizde ise en çok önem verdiğimiz departmanımız servis departmanıdır. Günümüzde marka olabilmek için çok satış yapmanız önemli değil; ürettiğiniz ürünler ile ilgili satış sonrası verdiğiniz eğitim desteği ve servis hizmeti her şeyden daha önemli. Bizde bu konuda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz ve kendi sektörümüzde servis konusunda en iyi firmalardan biriyiz.

25 bin ürün çeşidi

Bünyenizde hangi markalar var?

Gastronomi sektörünün belirli bir sınırı olmadığından Ekmekçiler Grup olarak müşterilerimizin her ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ithal ve yerli markanın distribütörlüğünü yapıyoruz.

Cihaz gruplarında kendi üretimimiz olan Maksan ve Proexpert markalarının dışında; Rational, Unox, Electrolux, Lainox, Olis, Moretti Forni, Frymaster, Kitchenaid, Robotcoupe, Celme, Astoria, La Cimbali, Bravilor, Fiorenzato, Ugolini, Waring, Ceado, Santos, Vitamix, Brema, Hoshizaki, Hobart, Dihr gibi dünya çapında markaları Türkiye’de kullanıcılarla buluşturuyoruz.

Set üstü servis ürünleri ve zücaciye grubunda ise Kütahya Porselen, Güral Porselen, Kapp, Kayalar Çelik, Amboss, Kılıçlar, Hisar, Paşabahçe, Külsan, Zicco, Groovy, Bambum, Güren Metal, Lava, Narin gibi Türkiye’nin en büyük markalarının bayiliklerine sahibiz. Özet olarak 25.000’in üzerinde ürün çeşidiyle müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

36 ülkeye ihracat

Askeri kurumlardan hastanelere, otellerden inşaat firmalarına kadar geniş hizmet yelpazeniz var. Yeni müşterilerle ve portföyünüzdeki markalarla süreç nasıl ilerliyor?

Gastronomi sektörüne yatırımlar 2018 yılından beri artarak devam ediyor. Bu yatırımların en büyük sebebi ise bence gıda sektörünün insanlık var oldukça devam edecek olan sonsuz bir sektör olması. Artan yatırımlarla beraber gast- ronomi sektöründe birçok yeni “franchise” markası doğmaya başladı.

Ekmekçiler Endüstriyel Mutfak olarak şu an 32 markanın yetkili tedarikçisiyiz ve bu markaların Türkiye çapında mutfak kurulumlarını yapıyoruz. Hatta bazı Türk markaları son yıllarda dünyaya yayılmaya başladı. Bu da bizim için gurur verici çünkü Ekmekçiler Grup olarak 2019 yılında ihracatımız 36 ülkeye yayıldı.

Bir mutfak kurmak isteyen kişi size hangi aşamada başvurmalı?

Bizim açımızdan projenin en başından en sonuna kadar içerisinde olmak çok önemli. Çünkü biz müşterilerimize tam kapsamlı bir proje hizmeti veriyoruz. Sadece kuracağımız mutfağın yerleşimini değil; duvar ölçülerinden tutun, su tesisatı, elektrik tesisatına kadar kontrol etmek zorundayız. Kuracağımız mutfaktaki ekipmanların yerleşiminin doğru yapılması, personelin düzgün ve etkin çalışabilmesi için projenin her adımında olmamız gerekiyor. Bu projeleri en doğru şekilde uygulamak için bünyemizde çalışan şeflerimiz ve mühendislerimizden her zaman destek alıyoruz ve çizimlerimizi bu tavsiyeler doğrultusunda yapıyoruz.

‘Bakım zamanını sürekli takip ediyoruz’

Satış sonrası hizmetleriniz nelerdir?

Önceki sorularda da bahsettiğim gibi en çok önem verdiğimiz departmanımız servis departmanımızdır. Satış sonrası verilen servis hizmeti mutfağın düzgün işlemeye devam edebilmesi için çok önemlidir. Arızaların aynı gün giderilmesi ve cihazların periyodik olarak bakımlarının yapılması gerekiyor. Bizde bu arızaları ve bakımları bünyemizde titizlikle takip ediyoruz. Türkiye çapında 81 İlde yetkili servislerimiz müşterilerimize hizmet veriyor. Yurt dışında ise belli bölgelerde birçok servisimiz mevcut. Ayrıca satış sonrası bünyemizde çalışan şeflerimiz kullanıcılara cihazlar hakkında bilgi veriyor, gerekirse bu cihazlarla alakalı yerinde eğitim hizmeti veriyoruz. Sattığımız cihazların doğru, etkin kullanılabilmesi ve müşteri memnuniyeti için verdiğimiz bu hizmet çok önemli.