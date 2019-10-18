"Savaşın içinde olacağız"

Ligde 5 maçtır galip gelemeyen yeşil siyahlılarda Özdilek, Fenerbahçe önüne 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirtti, “Biz istemediğimiz sürece kimse bizden hiçbir şey alamaz. Bu savaşın ve mücadelenin içinde olacağız. Önemli oyunculara sahibiz ve kalitemiz yüksek. Pazar günü herkes biraz daha farklı, ne yaptığını bilen ve saha içerisinde duruşu olan bir takım görecek” dedi.



‘Kalitemiz yüksek’



Fenerbahçe karşısında sahada mücadele eden bir Denizlispor izleteceklerini belirten Özdilek, “Burası Denizli ve evimiz. Dolayısıyla biz istemediğimiz sürece buradan kimse bizden hiçbir şey alamaz. Ancak biz izin verirsek rakip bu anlamda istediğini alabilir. Önemli oyunculara sahibiz ve takım kalitemiz oldukça yüksek. Ama takımsal anlamda, birlikte oynama ve pozisyon anlamında eksikliklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz” diye konuştu