BİST94.8960,81EURO6,47-0,21USD5,82-0,14ALTIN279,56-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge"Savaşın içinde olacağız"
    18.10.2019 - 00:38 |

    "Savaşın içinde olacağız"

    Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’un Teknik Direktörlüğünü devralan Mehmet Özdilek, takımıyla birlikte Fenerbahçe karşısında çıkacağı ilk maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

    "Savaşın içinde olacağız"

    Ligde 5 maçtır galip gelemeyen yeşil siyahlılarda Özdilek, Fenerbahçe önüne 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirtti, “Biz istemediğimiz sürece kimse bizden hiçbir şey alamaz. Bu savaşın ve mücadelenin içinde olacağız. Önemli oyunculara sahibiz ve kalitemiz yüksek. Pazar günü herkes biraz daha farklı, ne yaptığını bilen ve saha içerisinde duruşu olan bir takım görecek” dedi.

    ‘Kalitemiz yüksek’

    Fenerbahçe karşısında sahada mücadele eden bir Denizlispor izleteceklerini belirten Özdilek, “Burası Denizli ve evimiz. Dolayısıyla biz istemediğimiz sürece buradan kimse bizden hiçbir şey alamaz. Ancak biz izin verirsek rakip bu anlamda istediğini alabilir. Önemli oyunculara sahibiz ve takım kalitemiz oldukça yüksek. Ama takımsal anlamda, birlikte oynama ve pozisyon anlamında eksikliklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz” diye konuştu

    Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    daha fazla video için
    Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Sıradaki Haber