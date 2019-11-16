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    HaberlerEge HaberleriSavaştepe atık su tesisi 2020’de tamam
    16.11.2019 - 07:50 |

    Savaştepe atık su tesisi 2020’de tamam

    6. Su ve Çevre Konferansı Ödülleri kapsamında ‘En Çok Altyapı Yatırımı Yapan Sular İdaresi’ ödülünü alan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Savaştepe Atık Su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon inşaatı yapımında 54 bin metrelik kanalizasyon şebeke hattı ve bin 875 adet kanalizasyon parsel bacası yaptı

    Savaştepe atık su tesisi 2020’de tamam

    6. Su ve Çevre Konferansı Ödülleri kapsamında ‘En Çok Altyapı Yatırımı Yapan Sular İdaresi’ ödülünü alan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Savaştepe Atık Su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon inşaatı yapımında 54 bin metrelik kanalizasyon şebeke hattı ve bin 875 adet kanalizasyon parsel bacası yaptı. 2020’de devreye alınacak olan tesiste, günlük 15 bin kişi kapasiteli 3 bin 678 metreküp su arıtılabilecek.

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