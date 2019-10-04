04.10.2019 - 01:07 |
Şavkar’ın gururu Kerem
İzmir’de Şavkar Cimnastik Kulübü’nün sporcusu olan 15 yaşındaki Kerem Şener, İtalya’da katıldığı 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası’nda paralel aletinde altın, halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Şampiyonada milli sporcularımız topladıkları puanlarla takım halinde birinci olarak ülkemize büyük gurur yaşattı. Cimnastiğe 5 yaşında başlayan Kerem, İstiklal Marşı’nı İtalya’da okutmanın gururunu yaşadıklarını belirtti, “İstiklal Marşımızı hem bireysel olarak hem de takım olarak orada okutmak çok güzel bir duyguydu. Çok gururlandım. Küçük yaştaki çocukların ve arkadaşlarımın spora cimnastikle başlayıp çok çalışarak, daha sonra istemeseler bile diğer spor branşlarına geçerek daha başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.
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