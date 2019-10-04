Şavkar’ın gururu Kerem

Şampiyonada milli sporcularımız topladıkları puanlarla takım halinde birinci olarak ülkemize büyük gurur yaşattı. Cimnastiğe 5 yaşında başlayan Kerem, İstiklal Marşı’nı İtalya’da okutmanın gururunu yaşadıklarını belirtti, “İstiklal Marşımızı hem bireysel olarak hem de takım olarak orada okutmak çok güzel bir duyguydu. Çok gururlandım. Küçük yaştaki çocukların ve arkadaşlarımın spora cimnastikle başlayıp çok çalışarak, daha sonra istemeseler bile diğer spor branşlarına geçerek daha başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.