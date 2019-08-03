Saygın’ın adı, yaşadığı sokağa verildi

Saygın’n evinin bulunduğu Dumlupınar Mahallesi 109 Sokak’a Işılay Saygın Sokağı adının verilmesini içeren Başkanlık önergesi, oybirliğiyle kabul edildi.

AK Partili Meclis Üyesi Ziya Aksu, grubu adına Buca Kozağaç Mahallesi’nde yer alan Orgeneral Çevik Bir Meydanı’nın adının Işılay Saygın Meydanı olarak değiştirilmesini önerdi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “İlk kadın bakanlarımızdan, Buca’ya önemli hizmetleri olan Işılay Ablamızı kaybettik. Bildiğiniz üzere Işılay Saygın, bakanlığı döneminde yaklaşık 400 bin öğrenciye okuma yazma seferberliği ilan etmiş. Bucamıza, 1973-1980 döneminde belediye başkanı olarak çok katkılarda bulunmuş bir devlet kadınını kaybettik. Çevik Bir Meydanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Dolayısıyla bu konunun İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri tarafından gündeme getirilmesi daha doğru olacaktır. Hepimiz ortak bir kararla meydanın adının değiştirilmesi için takipçi olacağız” dedi. l DHA