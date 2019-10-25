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    HaberlerEgeŞebeke hatları tamamen değişiyor
    25.10.2019 - 07:50 |

    Şebeke hatları tamamen değişiyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2019 yılının 10 aylık döneminde Milas’ta 280 abonenin hatlarını yeniledi.

    Şebeke hatları tamamen değişiyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2019 yılının 10 aylık döneminde Milas’ta 280 abonenin hatlarını yeniledi, 780 yeni abone hattı yaptı. MUSKİ ekipleri son olarak Milas’ın Karacihar Mahallesi’nde terfi hattı ve şebeke hattı ayrımı çalışmalarında 63 adet abone bağlantısı, bin 800 metre terfi hattı, 2 bin metre abone hattı imalatı, bin 800 metre şebeke hattı imalatını tamamladı. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, yılsonuna kadar 300 yeni abone hatı bağlantısı, 100 abone hattının yenilenmesini planladıklarını söyledi.

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