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    07.11.2019 - 07:50 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    Sebze halinde gıda kontrolü

    Esnafla sabah kahvaltısında buluşan ve talepleri dinleyen Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Tohumdan sofraya kadar sağlıklı ürünün takipçisi olacağız” dedi

    Sebze halinde gıda kontrolü

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mesaiye sabat saat 06.30’da Buca Sebze Hali ziyaretiyle başladı. Esnafla sohbet edip talepleri dinleyen Soyer, hale Gıda Kontrol Laboratuvarı kuracaklarını açıkladı. Önceki gün Menemen’de 500 dönüme ekilen karakılçık buğdayı çalışmasını örnek gösteren Soyer, “Tohumdan sofraya kadar gıda zinciri ile ilgili yepyeni bir perspektifi Türkiye’ye kazandıracağız” dedi. Büyükşehir’in tüm tarım projelerinde bu bilinçle çalıştığını ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

    Bakanlık onaylı

    “Gıda Kontrol Laboratuvarı da çalışmalarımızın önemli bir halkasını oluşturuyor. Burada ürünlerin hem pestisit hem toksin, hem de mikrobiyolojik tahlillerini yapacağız. Böylece sofraya daha sağlıklı ürünler gelecek. İzmir’de yeni kooperatiflerin kurulmasına ön ayak oluyoruz. Onların ürünlerinin kontrollerini de yapacağız. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ile standartlara uygun şekilde kurulacak.”
    Soyer, esnafla kahvaltı yaptıktan sonra halden ayrıldı.

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