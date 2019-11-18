Seçim sözünü yerine getirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şoför esnafına verdiği seçim sözünü tuttu. 15 şoförler odasıyla yaptığı toplantıda, “Kesinlikle S plakalılar kiraya çıkmayacak, ihtiyaç duyulması halinde ortak fiyat üzerinden anlaşılıp, satış ihalesine çıkılacak” diyen Yılmaz, konuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını müjdeledi.

Beyaz Masa

Balıkesir genelinde faaliyet gösteren öğrenci-işçi servislerindeki yoğunluğun giderilmesi amacıyla şoför odalarının talebi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından; Savaştepe, Bigadiç, Ayvalık, Balya, Susurluk, Burhaniye, Havran, Edremit, Dursunbey, Bandırma, Gönen ve Sındırgı’da çalışacak toplam 200 S plakayı satışa çıkarıyor. Satış, Büyükşehir Belediye Encümeni’nde 4-5 Aralık günlerinde gün boyu gerçekleşecek. İlçeler için servis plakası alacakların ihale dosyalarını temin edebilmeleri için 3 Aralık’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’ya başvurmaları gerekiyor.