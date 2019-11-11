‘Seçimi Demokrat Parti kazanacak’

Demokrat Parti’nin 24 Kasım’da yapılacak İzmir İl Kongresi’nde adaylar vitrine çıkmaya başladı. Kongrede mevcut Başkan Metin Dökmeciler, eski başkanlardan Tamer Yentur ve Karşıyaka İlçe Başkanı Mevlüt Gür arasındaki yarışın, heyecanlı geçmesi bekleniyor. Bir süre önce Karşıyaka’da koltuğa oturan Mevlüt Gür, Demokrat Parti’yi İzmir’de yeniden şahlandıracaklarını belirtti. Gür, “Birlik ve beraberlikle yine eski güzel günlerimize döneceğiz. Amacımız merhum Adnan Menderes’in fikir ve düşüncelerini yeniden hayata geçirmek. Seçimin kesinlikle kaybedeni olmayacak. Kim başkan seçilirse seçilsin, kazanan tabii ki Demokrat Parti olacak” dedi.