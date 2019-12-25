25.12.2019 - 02:01 |
Sefarad Festivali
İzmir Sefarad Kültür Festivali’nin ikincisi yarın başlıyor.
Tarihi Kemeraltı’nda 3 Ocak’a kadar sürecek etkinlikte; müzik, sergi, gezi ve film gösterimleri sizi bekliyor.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.