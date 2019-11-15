Seferihisar, turuncu şenliğe hazırlanıyor

Seferihisar Belediyesi’nin mandalinanın tanıtımı, üreticinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği şenlik, bu yıl 17 Kasım günü saat 14.00’te Atatürk Halk Eğitim Merkezi önünden yapılacak kortejle başlayacak. Seferihisar’ın Turuncu Şenliği’nde, 15 ton mandalina dağıtılacak. Evrencan Gündüz’ün şarkılarıyla renklenecek şenlikte, mandalina kral ve kraliçesi, en kaliteli mandalina üreticisi, en iyi mandalinalı yemek ve tatlı, en iyi mandalinalı hediyelik eşya seçilecek.