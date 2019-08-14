14.08.2019 - 00:53
Seferihisar’da dev sempozyum
Dünya genelinde 400 milyar dolar büyüklüğe ulaşan kozmetik ve temizlik sektörü İzmir’de buluşuyor. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Temizlik, Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi 26-28 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin ilk yavaş şehri Seferihisar’da gerçekleşecek. Etkinlikte önemli bilimsel oturumların yanı sıra çalıştaylar düzenlenip, ayrıca Seferihisar kültür gezisi yapılacak. Düzenleme komitesi sözcüsü Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Koç, “İki sektörün 2018’de gerçekleştirdiği ihracat 1 milyar 243 milyon dolar oldu” dedi.
İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.