Seferihisar’da dev sempozyum

Dünya genelinde 400 milyar dolar büyüklüğe ulaşan kozmetik ve temizlik sektörü İzmir’de buluşuyor. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Temizlik, Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi 26-28 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin ilk yavaş şehri Seferihisar’da gerçekleşecek. Etkinlikte önemli bilimsel oturumların yanı sıra çalıştaylar düzenlenip, ayrıca Seferihisar kültür gezisi yapılacak. Düzenleme komitesi sözcüsü Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Koç, “İki sektörün 2018’de gerçekleştirdiği ihracat 1 milyar 243 milyon dolar oldu” dedi.