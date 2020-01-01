123 milyon lira borcuna rağmen hizmet için çalışıyor. Makam arabasına mazotu kendi parasıyla alıyor, başkanlık maaşıyla 41 kız çocuğuna burs sağlayarak okumaya teşvik ediyor. CHP’nin 71 yıl sonra ilk kez kazandığı Alaşehir Belediyesi koltuğuna oturan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Bize oy versin vermesin, herkesin elini sıktık. Düğün, sünnet, cenaze, hasta ziyaretleri, asker eğlenceleri olmak üzere halkın olduğu her yerde olduk. Onların dertlerini dinledik. Çözüm önerileri anlattık” diyerek halka dokunarak seçim kazandıklarını anlattı.

Eski yönetimden kalan 123 milyonluk borçtan kurtulmak için tasarruf amacıyla her yolu deniyor... İlk olarak aylık 700 bin lira ödenen temizlik işlerini belediye personeliyle 75 bin liraya yaparak büyük tasarruf sağladı. Taşa toprağa değil, insana hizmet anlayışıyla hizmet eden genç başkan, belediye de tek kişinin kararlar aldığı değil, ortak akılla yönetilmeli’ diyerek bir yönetim tarzı benimsiyor.

‘Kızlar okusun’ diyerek maaşıyla 41 kız çocuğuna burs vererek okutuyor. Kooperatifleri destekleyerek, ürünlerin Türkiye’ye açılmasını hedefliyor. İşte örnek genç belediye başkanı başarısını, Alaşehir için hedeflerini anlattı...

Cumhuriyet tarihinde ilk

71 yıl sonra CHP’li başkan olarak koltuğa oturdunuz, başarı nasıl geldi?

Seçimlere 17 ay kala MYK’den onay alıp sahaya inen tek aday oldum. İşimizin zor olduğunu biliyorduk. 27 yıl Alaşehir’de hizmet veren biri olarak saha da tek tek dolaştık. Bize oy versin vermesin, herkesin elini sıktık. 35 bin kilometre yol yaparak, düğün, sünnet, cenaze, nişan, hasta ziyaretleri, asker eğlenceleri olmak üzere halkın olduğu her yerde olduk. Her kahvede köyde, kendimizi anlattık. Onların dertlerini dinledik. Çözüm önerileri anlattık. Halk sizi kendisinden biri olarak evine kabul ettiği zaman para ile pulla oylarını satın alamazsınız, gönüllere giremezsiniz, biz bunu ispat ettik. 17 bin oyu, 33 bine çıkarak yüzde 95 başarı sağladık. Alaşehir, 20 yıl MHP’li başkan yönetimindeydi. İlk defa, Cumhuriyet tarihinde tek partili dönemden sonra CHP ve Millet İttifakı’nın adayı olarak tarih yazdık.

Günde 12 bin adım

Makamda oturan mı, sokakta dolaşan başkan mısınız?

Sabah evden çıkıyor ve her gün iki esnafın çayını içerek günü başlıyorum. Ziyaret sonrası belediyede yapılacak işleri yapıyor,sahaya inip sorunları yerinde görmek için yürüyorum. Günde 12 bin adım atıyorum. Ben hekim kökenli belediye başkanıyım, teşhis koymadan tedavi olmaz. Yerinde teşhis, yerinde tedavi metodunu uyguluyorum.

Borçlu bir belediye aldınız, hemen tasarrufa başladınız. Ne kadar tasarruf ettiniz?

Önceki yönetim kiralama yoluyla çöp toplama ve temizlik işlerine aylık 700 bin lira para ödüyordu. Biz farklı bir yol denedik. Belediyenin girişimleriyle 11 yeni çöp aracı hibe olarak alındı. Kayıtlı 4 aracımızla bu sayı 15’e yükseldi. Çöpümüzü de, temizliğimizi de kendimiz yapıyoruz. Kiralamayı iptal etmemiz sayesinde 5 yılın sonunda 35 milyonluk tasarruf sağlamış olacağız. Daha önce aylık 700 bin liraya temizlenen ilçemizi biz 75 binli temizleyerek büyük tasarruf sağladık. Bankalardan kullanılan kredileri yeniden yapılandırdık, 2 milyonun üzerinde indirim aldık.

‘Çok şey değişecek’

Problemlerin başında ilk olarak issizlik geliyor. Bunu önlemek için de proje üretiyoruz. Sera Organize Sanayi Bölgesi’ni faaliyete geçireceğiz. Yine tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni de kuracağız. Bunları yaparsak, Alaşehir’i cazibe merkezi haline getirmiş oluruz. Huzurevi, kadın sığınma evi, kreşleri yapacağız. Eğitime ve gençlere destek veren bir belediye olacak. Yüzme bilmeyen kalmayacak. Doğalgaz veya jeotermalle donatıp hava kirliliğini bitirme hedefimiz. Sağlık sektöründe artık dışarıya sevk eden değil, dışarıdan hasta kabul eden sağlık turizminin başladığı bir yer hayalimiz.

Jeotermalle ısınan bir ilçe olması ve Pamukkale, Afyon gibi jeotermal tesisleri kazandırma çabamız var. Trafik ve otopark sorununun çözüldüğü bir Alaşehir olacak. Mutluluğun, huzurun ve barışın hâkim olduğu bir Alaşehir olacak.

Vatandaşın hep yanında

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çok hareketli. Makamında oturmak yerine ilçeyi baştan başa dolaşmayı, bir sorun varsa yerinde tespit etmeyi yeğliyor. Vatandaşlarla bire bir iletişim kuran Öküzcüoğlu, her soruna derman olmaya çalışıyor.

‘Parolamız ortak akıl’

“Belediyeyi ortak akılla yöneteceğiz” dediniz, yapıyor musunuz?

Belediyeyi kurumsal yapı haline getirmek için çalışıyoruz. Tek kişinin kararlar aldığı değil, yatay bir yönetim tarzı benimsiyoruz. Görev yetki ve sorumluluklarını başkan yardımcılarına dağıttık. Herkes görev ve sorumluluklarını biliyor. Muhtar, STK, öğrenciler, meclis üyelerinin katılımıyla çalıştay düzenleyerek stratejik planlama yapıyoruz. 5 yıllık yol haritamızı ortak akılla belirledik. Artık kararları alırken tek kişinin değil, ortak akıl iradesini benimsiyor ve ortak akılla yönetiyoruz.

Mazot Başkan’dan

Makam aracının mazotunu kendiniz ödüyorsunuz... Maaşınızla burs veriyorsunuz...

Göreve geldiğimde, makam aracı yerine kendi aracımı kullanmak istedim. Ancak güvenlik nedeniyle makam aracımı kullanma zorunluluğu varmış, onun için makam aracımı kullanıyorum ama mazot paramı kendim ödüyorum, yemek paramı kendim ödüyorum. Ben paranın, şöhretin peşinde değilim. Hizmet aşkımız var. Maaşımla 41 çocuğa burs veriyorum. Bu dünyada her şey para değildir.

Kooperatifçiliğe destek verilecek

Kooperatifçiliği destekleyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını belirten Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, “Kadın kooperatifleri ve tarım kooperatifleri kuruyoruz. Ürünlerimizin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde pazarlanmasına yardımcı oluyoruz. Stantlar ve e-ticaret yoluyla ürünlerin satılmasını sağlıyoruz. Her evde atölye olmasını planlıyoruz. Yöresel ürünler pazarlarda ve hanımeli tezgâhlarında yerini alacak” dedi.

‘Hayali aboneler vardı’

350 elektrik aboneliğinden 70’ini iptal ettiklerini ve 35 bin lira fazla para ödenmesini engellediklerini kaydeden Başkan Öküzcüoğlu, “Belediye araçlarını tecrit altına aldık. Görev yazısı dışında hiçbir araç dışarı çıkmıyor. 500 bin lira olan yakıt parası, 230 bin liraya düştü. Devraldığımız 123 milyon liralık borcu, tasarruf tedbirleriyle yönetmeye çalışıyoruz. Artık asfaltı, parkeyi şirketlere yaptırmıyoruz. Asfaltı, yama malzemesini, kaldırımı, kum, kilit parke taşlarını kendimiz üretir hale geldik. 25 bin metrekare üzerinde asfalt, 750 ton yama yapıldı. 20 bin metrekare taş döşedik. Kendi ürettiğimiz taşları kendi işçilerimizle yapıyoruz. Bu şekilde belediyelere büyük katkı sağlıyoruz” dedi.

Jeotermal ısıtma

Belediyeye ait akaryakıt istasyonları köylüye büyük katkı sağlıyor, nasıl yaptınız?

Belediyemizde iki adet akaryakıt satış istasyonları vardı. Halkımız fiziki yapısı ve fiyat uygunluğu olmadığı için burayı tercih etmiyordu. Biz buralarda hizmet kalitesini yükselttik, fiziki şartları yeniden düzenledik.

Halka açık ihale

“Fiyat ayarlamalarıyla vatandaşın yakıt alımını sağladık. Yakıt satışlarında yüzde 100 artış oldu. İstasyonlar hem vatandaşa hem de belediyeye büyük katkı sağladı. İhale ve toplantılar halka açık olacak” dediniz, nasıl olacak bu sistem?

Seçimlerde, biz söz verdik. “Şeffaf belediye olacağız” diye. “Cam gibi, baktığınızda içini göreceksiniz” dedik. İlk defa meclis toplantılarını canlı yayımladık ve halka duyurduk. Şimdi daha da şeffaf olmak için belediye binası önüne LED ekranlar kuruyoruz. İhale ve toplantılar ilçemize canlı olarak duyurulacak. Vatandaşımız, her şeyi bu yolla görecek ve bilecek. Alaşehir’de gizli kapaklı hiçbir şey yapılmayacak.