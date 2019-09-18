18.09.2019 - 03:05 |
Şeftali ihracatında hedef 50 milyon dolar
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Rusya Federasyonu’na şeftali ihracatında analiz sıklığının yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürülmesi taleplerini ve iki iş günü içinde yerine getirildiğini açıkladı.
Yetkililere teşekkür eden Uçak, “Analiz sıklığının düşürülmesi ve 2020 yılında rekoltede düşüş yaşanmaması halinde Rusya’ya şeftali ihracatında 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
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