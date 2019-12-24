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    HaberlerEge Haberleri Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak...
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    24.12.2019 - 00:04 |

    Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak...

    Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak...

    TÜRKİYE’deki köy okulu öğrencilerine sosyal medya üzerinden yardım toplayan gönüllülerden oluşan ‘Dünyayı güzellik kurtaracak’ ekibi, 23 yaşında Ardahan’da şehit olan Murat Tuğrul Acar anısına, memleketi Denizli’deki Çamlarca İlkokulu’na kütüphane kuracak. Okullarında hiç kitap olmayan ilkokul öğrencileri, masası, sandalyesi ve tüm mobilyaları ile kurulacak olan kütüphane sayesinde yüzlerce kitap okuyabilme şansına erişecek. Okul kitapları dışında başka kitap görmeyen ilkokul öğrencilerine farklı bir kapı açmayı planlayarak, 700 kitap toplayan gönüllüler, hayırseverlerin desteğini bekliyor. Aynı zamanda, ilkokul seviyesi okuma ve ders kitapları toplamaya devam ettiklerini de söyleyen ekibin kurucusu Şule Güloğulları, “Biz bu çocukları kitapla tanıştırmak adına, ‘hiçbir çocuk kitapsız büyümesin’ diye bir kütüphane yapmaya karar verdik.

    Şehidimizin ismi bu kütüphane sonsuza dek yaşayacak. Çoluk, çocuk, yetişkin herkes bizim için kitap topladı. Fakat hala kitap yardımına ihtiyacımız var. Açılışı 16 Şubat’ta yapmayı planlıyoruz” dedi.  -MELİS KARAKUZULU DHA

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