18.09.2019 - 03:10 |
Şehitler Parkı’na mescit yapılıyor
Balıkesir Valiliği ve Karesi Belediyesi katkılarıyla Şehitler Parkı’nda mescit inşa ediliyor.
İnşaatı valilik tarafından yapılan mescidin, inşaat ve tefrişat malzemeleri de belediye tarafından karşılanacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Şehitler Parkı ve şehitliğimizin önemli ihtiyaçlarından olan mescit en kısa sürede tamamlanacak” dedi.
Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandıGöç Kurulu, Türkiye'nin göç stratejilerini belirlemek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 9. kez toplandı.