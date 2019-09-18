Şehitler Parkı’na mescit yapılıyor

İnşaatı valilik tarafından yapılan mescidin, inşaat ve tefrişat malzemeleri de belediye tarafından karşılanacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Şehitler Parkı ve şehitliğimizin önemli ihtiyaçlarından olan mescit en kısa sürede tamamlanacak” dedi.