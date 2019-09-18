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    HaberlerEgeŞehitler Parkı’na mescit yapılıyor
    18.09.2019 - 03:10 |

    Şehitler Parkı’na mescit yapılıyor

    Balıkesir Valiliği ve Karesi Belediyesi katkılarıyla Şehitler Parkı’nda mescit inşa ediliyor.

    Şehitler Parkı’na mescit yapılıyor

    İnşaatı valilik tarafından yapılan mescidin, inşaat ve tefrişat malzemeleri de belediye tarafından karşılanacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Şehitler Parkı ve şehitliğimizin önemli ihtiyaçlarından olan mescit en kısa sürede tamamlanacak” dedi.

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