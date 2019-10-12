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    HaberlerEgeŞehitlerin en kutsal emaneti
    12.10.2019 - 01:09 |

    Şehitlerin en kutsal emaneti

    Şehitlerin en kutsal emaneti

    İZMİR’de yaşayan ihtiyaç sahibi şehit çocuklarının eğitim masrafları, kırtasiye malzemesi ve okul ulaşım giderlerini üstlenmek amacıyla, Türk Kızılayı Konak Şube Başkanlığı, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araç İşletmecileri Esnaf Odası ve İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında, İzmir Valisi Erol Ayyıldız himayesinde protokol imzalandı. Tören vali Erol Ayyıldız, Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adil Ağın, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araç İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı katıldı.
    Destek verenler kurumlara teşekkür eden Vali Erol Ayyıldız, “Bunu bir sosyal sorumluluk değil, ferdi sorumluluk olarak kabul ediyoruz” dedi.
    l HANDE NAYMAN DHA

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