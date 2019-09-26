Şehitlik Kavşağı nefes aldıracak

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın seçim çalışmaları sırasında verdiği sözler arasında yer alan Şehitlik Kavşağı, düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açıldı. Bölgedeki trafiği rahatlatan kavşakta peyzaj çalışmalarıda bir süre daha devam edecek. Çalışmalar süresince sık sık incelemelerde bulunan Dinçer Orkan, “Kent trafiği nefes alacak” dedi.