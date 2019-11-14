14.11.2019 - 00:56 |
‘Şehitlik Köşesi’
MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, adının verildiği okulda anma töreni düzenlenen Şehit Yüzbaşı Anıl Barış Çetin için Şehitlik Köşesi oluşturuldu. Şehidin eşyaları, bu alanda sergilenmeye başlandı.
l TURGUTLU DHA
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.