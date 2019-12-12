Sekiz ayda yollar yeni gibi oldu

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, göreve başlamasından bu yana geçen sürede 108 Bin 650 metrekare parke yol ve 28 Bin 50 metrekare asfalt yol çalışması yaptı. Söke Belediyesi parke taş üretim tesislerinde de 8 aylık dönemde 150 Bin metrekarelik parke taş üretimi yapıldı. Yamaç, Tuzburgazı, Bağarası Mahallesi 54. Sokak, Sofular Mahallelerinde ekipleri çalışmalarına devam ederken, kısa süre içinde Atatürk Mahallesi Aktürk Sokak’ta da parke yol yapım çalışması başlayacak.