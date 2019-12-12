BİST110.1152,03EURO6,460,17USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sekiz ayda yollar yeni gibi oldu
    ABONE OL
    12.12.2019 - 07:50 |

    Sekiz ayda yollar yeni gibi oldu

    Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, göreve başlamasından bu yana geçen sürede 108 Bin 650 metrekare parke yol ve 28 Bin 50 metrekare asfalt yol çalışması yaptı.

    Sekiz ayda yollar yeni gibi oldu

    Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, göreve başlamasından bu yana geçen sürede 108 Bin 650 metrekare parke yol ve 28 Bin 50 metrekare asfalt yol çalışması yaptı. Söke Belediyesi parke taş üretim tesislerinde de 8 aylık dönemde 150 Bin metrekarelik parke taş üretimi yapıldı. Yamaç, Tuzburgazı, Bağarası Mahallesi 54. Sokak, Sofular Mahallelerinde ekipleri çalışmalarına devam ederken, kısa süre içinde Atatürk Mahallesi Aktürk Sokak’ta da parke yol yapım çalışması başlayacak.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için
    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber