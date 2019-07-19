Sekiz plajda mavi bayrak dalgalanıyor

Seferihisar Belediyesi’ne ait 8 halk plajıyla beraber, Teos Marina ve Euphoria Aegean Resort Otel’e mavi bayrak verildi. Mavi bayrakları Belediye Başkanı İsmail Yetişkin TURCEV Mavi Bayrak Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş’ın elinden aldı. Mavi bayraklı plajlarda en iyi hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Yetişkin, “Mavi bayraklı plajlarımızda 10. senemizi dolduruyoruz. 10 yıl içinde çok yol kat ettik. Türkiye’de en fazla mavi bayraklı halk plajı olan belediyelerden biriyiz. Mavi bayrak ve Cittaslow etiketlerimizi korumak için sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışıyoruz” dedi.

Sakin Şehir de bulunan mavi bayraklı plajlar şöyle: Akarca Bahadır Mevkii Halk Plajı, Akarca Gemisuyu Mevkii Halk Plajı, Doğanbey Sakız Ağacı Mevkii, Doğanbey Havacılar Sitesi, Doğanbey Ömür Beldesi, Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı, Seferihisar Büyük Akkum Plajı, Bengiler Mahallesi Halk Plajı.