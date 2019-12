‘Sektör olarak yeni yıldan umutluyuz’

First Class Trust Union Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, faizlerin inmesiyle birlikte ev sahibi olmak isteyenlerin paralarını gayrimenkule yönlendirdiğini açıkladı. Konut stoklarının azalmasıyla fiyatların yükseleceğini dile getiren Okay, ev almak isteyenlerin önümüzdeki 6 ayı değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. “2020’den umutluyuz” dedi.