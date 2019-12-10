10.12.2019 - 00:02 |
‘Sektör olarak yeni yıldan umutluyuz’
First Class Trust Union Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, faizlerin inmesiyle birlikte ev sahibi olmak isteyenlerin paralarını gayrimenkule yönlendirdiğini açıkladı. Konut stoklarının azalmasıyla fiyatların yükseleceğini dile getiren Okay, ev almak isteyenlerin önümüzdeki 6 ayı değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. “2020’den umutluyuz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.