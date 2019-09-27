‘Sel, tarihe karışacak’

Çalışmaları inceleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Su baskınlarına karşı kalıcı çözüm için çabalıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin Yağmur Suyu Atık Projesi’ni Buca’dan başlatması için görüşmeler yaptık. En geç iki yıl sonra Buca’da su baskınlarını önleyeceğiz” diye konuştu.



Gün boyu devam eden çalışmalarda yıkılma ve çökme yaşanan yerlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarma işlemleri gerçekleştirildi.