27.09.2019 - 02:10 |
‘Sel, tarihe karışacak’
İzmir’deki sağanak yağış nedeniyle yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerden Buca’da yaralar sarılıyor.
Çalışmaları inceleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Su baskınlarına karşı kalıcı çözüm için çabalıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin Yağmur Suyu Atık Projesi’ni Buca’dan başlatması için görüşmeler yaptık. En geç iki yıl sonra Buca’da su baskınlarını önleyeceğiz” diye konuştu.
Gün boyu devam eden çalışmalarda yıkılma ve çökme yaşanan yerlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarma işlemleri gerçekleştirildi.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
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