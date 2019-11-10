Selanik çıkarması

Selanik ziyaretinin en önemli anının, 10 Kasım’da Atatürk’ün doğduğu evde olmak şeklinde açıklayan Başkan Batur, iki yaka arasındaki karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, hem ticaret hem de turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için bir dizi görüşmenin yapılacağını kaydetti.