10.11.2019 - 01:55 |
Selanik çıkarması
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 35. Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı’na katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Yunanistan’ın Selanik şehrine gitti.
Selanik ziyaretinin en önemli anının, 10 Kasım’da Atatürk’ün doğduğu evde olmak şeklinde açıklayan Başkan Batur, iki yaka arasındaki karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, hem ticaret hem de turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için bir dizi görüşmenin yapılacağını kaydetti.
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