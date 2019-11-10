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    HaberlerEge HaberleriSelanik çıkarması
    10.11.2019 - 01:55 |

    Selanik çıkarması

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 35. Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı’na katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Yunanistan’ın Selanik şehrine gitti.

    Selanik çıkarması

    Selanik ziyaretinin en önemli anının, 10 Kasım’da Atatürk’ün doğduğu evde olmak şeklinde açıklayan Başkan Batur, iki yaka arasındaki karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, hem ticaret hem de turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için bir dizi görüşmenin yapılacağını kaydetti.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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