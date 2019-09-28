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    HaberlerEgeSelanik'te kardeşi var
    28.09.2019 - 03:23 |

    Selanik'te kardeşi var

    Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaretinde dostluk mesajları verdi.

    Selanik'te kardeşi var

    Selanik şehrinde, Karşıyaka’nın da eski adı olan ‘Kordelio’ isminde bir bölge bulunduğunu ve burada Karşıyaka’dan göç eden Rumların yaşadığını anlatan Papoulia, bu bölge belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi’nin ‘kardeş kent’ olması konusunda girişimde bulunacağını belirtti.

    Başkan Tugay, “Önümüzdeki aylarda Sakız, Samos, Midilli ve Bozcaada ile birlikte “İki Yaka Bir Mutfak” adında bir gastronomi festivali yapacağız. Ama temel amacımız kültürel ve sanatsal alanda ilişkileri geliştirmek. Yılda bir kez geleneksel olarak bunu yapmak istiyoruz” diye konuştu.

    Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
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