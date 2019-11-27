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    HaberlerEge Haberleri‘Selçuk, kadın kenti’
    27.11.2019 - 02:25 |

    ‘Selçuk, kadın kenti’

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; kadınlar, çocuklar ve engellilerin hayatına dokunacak yatırımları ilçeye kazandırdı.

    ‘Selçuk, kadın kenti’

    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in katılımı ve Selçukluların yoğun ilgisiyle; Deppo Efes Masal Evi, Bademlik Gökkuşağı Çocuk Parkı, Gazi Çocuk Kafe, Efes Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girdi. İlçe, 20 yılın ardından da Artemis Heykeli’ne kavuştu.

    Bereketli topraklar

    Beş açılışın yapıldığı günde Artemis Heykeli’nin önünde bir konuşma yapan Başkan Sengel, “Bugün küçük açılışlar yaptık. Başkan Soyer’in çok sevdiğim bir sözü var: Kocaman kocaman projeler değil ama insanların hayatına dokunan işler vardır. Biz de bu sözden feyz alıyoruz. Ayrıca Soyer’e Efes Selçuk’a verdiği destekler için teşekkür etmek istiyorum. Yedi buçuk ay boyunca bizi hiç yalnız bırakmadı” dedi. Artemis Heykeli’nin kendisini çok heyecanlandırdığını sözlerine ekleyen Sengel, “Bu topraklar bereketini Artemis’ten almış. Artemis’i tekrar buraya dikelim ki; gelen geçen herkes Efes Selçuk’un Artemis’in bereketli elinin değdiği bir kadın kenti olduğunu bilsin” ifadelerini kullandı.

    Çocuklar ilk sırada

    Efes Selçuk Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları Büyükşehir’in takip ve takdir ettiğini belirten Soyer de, “Yerel yönetimler olarak yapacağımız en kıymetli işlerin başında belki çocuklara yatırım yapmak geliyor. Ortak çalışmalar yürütmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her bir projenin Efes Selçuk’a ve İzmir’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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