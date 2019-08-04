Selçuk kurtuldu!

Selçuk’ta kurulması istenen mermer ocağı için başlatılan ÇED süreci tamamlandı. Kurumlar, çevresinde zeytinliklerin bulunduğu alan için olumsuz görüş bildirdi.

İzmir’in Selçuk ilçesinin en gözde mahallelerinden Belevi ve Şirince arasında kurulmak istenen mermer ocağı için başlatılan ÇED süreci tamamlandı. Çevresinde zeytinlik ve tarım arazisi bulunan proje sahasının, çevreyi olumsuz yönde etkileyeceğini göz önünde bulunduran kurumlar, mermer ocağı için başlatın ÇED sürecinde, olumsuz yönde görüş bildirdi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “Çevreye, insanlara ve gelecek kuşaklara ciddi zararlar vermesi muhtemel olan girişimlere onay verilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Çevresel dengenin bozulmasına asla müsaade etmeyiz” dedi. Ortada onaylanmış bir projenin olmadığını söyleyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Onaylanmış proje

“Tarihin, tabiatın iç içe geçtiği Selçuk’ta doğaya ne yaptığımızı görmek isteyenleri tek bir yere davet ediyorum. Herkesin bildiği gibi, Selçuk’taki Meryem Ana Evi’nin de içinde bulunduğu Bülbül Dağı 20 Ağustos 2006 yılında çıkan orman yangınında büyük zarar görmüştü. 350 hektar alan kül olmuştu. 7 yıl süren ağaçlandırma çalışması sonucu, yanan yerler yemyeşil bir görünüm kazandı. Çevrecilik lafla değil iş üretmekle, icraatla olur.”