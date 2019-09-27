27.09.2019 - 01:38 |
Selçuk Yaşar’a onur ödülü
Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından ilk kez Türkiye’de düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’nde Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, Türkiye’de süt sektörünün kurulmasına ve gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı onur ödülüne layık görüldü.
Onur ödülünü Selçuk Yaşar adına Yaşar Holding Yöetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı aldı.
Büyük bir öncü...
Gurur duyduğunu belirten Yiğitbaşı, “Selçuk Yaşar Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine sadece fabrikalar kurarak değil, üreticileri, tedarikçileri, bayileri destekleyerek yarım milyonluk bir ekosistem yarattı. Gıda güvenliği ve Avrupa standartlarında üretimde öncü oldu. Bizler bugün, kurucumuz Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla yenilikçi, sağlıklı ve tüketiciye değer katan ürünler üretmeyi sürdürüyoruz. Nice nesiller Pınar’la büyümeye devam edecek” dedi.
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