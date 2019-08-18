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    HaberlerEgeSelçuk’a insan aktı
    18.08.2019 - 07:50

    Selçuk’a insan aktı

    Efes Selçuk, Türkiye’nin en büyük festivali Gezgin Fest İzmir’e ev sahipliği yapıyor.

    Selçuk’a insan aktı

    5. kez düzenlenen festival için Pamucak Sahili’nde Türkiye’nin en büyük sahnesi kuruldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce müziksever; Kurtalan Ekspres’ten Selda Bağcan’a, Boney M’den Duman’a kadar 40’tan fazla ünlü sanatçı ve grubunu dinlemek için sahile akın etti, kamp çadırlarını kurdu. isteyen gençler sahile akın etti.
    Gezgin Fest İzmir’in ilk gün coşkusunu gençlerle yaşayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk’a insan seli akacak demiştik. Bu sözümüzü tutma yolunda Gezgin Fest İzmir önemli bir adım ve devamı da gelecek. Efes Selçuk kültür ve sanatın önemli duraklarından biri olurken; kentimizin esnafı da, halkı da bundan önemli kazanımlar elde edecek. Gezgin gençler Efes Selçuk’a hoşgeldiniz” dedi.

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