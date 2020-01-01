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    HaberlerEge Haberleri Selçuk’ta tarım sevgisi
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    01.01.2020 - 00:03 |

    Selçuk’ta tarım sevgisi

    Selçuk’ta tarım sevgisi

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu; Sengel Efes tarlası, Tohum Merkezi, Üretici Pazarı ve Toprak Okulu için çalışmalara başladı. Nisan ayında hayata geçecek proje ile Efes Selçuk Belediyesi artık kendi tarlasında tohum üretimi yapabilecek. En büyük hedeflerinden birinin üreterek kazanan bir Efes Selçuk oluğuna dikkat çeken Başkan Sengel, “Yazlık düğün salonu yakınında yer alan ve Nisan ayında tamamlanması hedeflenen merkezde; sağlıklı tarımsal üretimi ve tüketimi desteklemek amacıyla biyodinamik tarım yöntemleri kullanılacak. Yakın zamanda tamamlayacağımız bu merkezimizde; hem kendi tohumumuzu üreterek çocuklarımızın daha sağlıklı ürünlerle büyümelerini sağlayacağız, hem de merkezimizin bünyesinde kurulacak olan Toprak Okulumuzda eğitim vererek geleceğe köprü atacağız” diye konuştu.

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