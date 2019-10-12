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    HaberlerEgeSelluka belgesi
    12.10.2019 - 00:20 |

    Selluka belgesi

    İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla Kemeraltı’nda yer alan ve belli kriterleri yerine getiren gıda işletmelerini, adını İzmir evlerinin sembol çiçeklerinden ‘Selluka’dan alan belge ve plaketle ödüllendirecek.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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