Selluka belgesi

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla Kemeraltı’nda yer alan ve belli kriterleri yerine getiren gıda işletmelerini, adını İzmir evlerinin sembol çiçeklerinden ‘Selluka’dan alan belge ve plaketle ödüllendirecek.