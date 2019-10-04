04.10.2019 - 01:20 |
Sen de Paylaş Kumbarası fuarda
Akhisar Genç İş Adamları Derneği (AKGİAD) ile Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Sen de Paylaş’ kampanyası kapsamında kitap kumbarası Kitap Fuarı’nın girişinde yerini aldı.
“Kütüphanesiz okul, kitapsız kütüphane kalmasın” sloganıyla başlayan kampanyanın hedefini anlatan AKGİAD Başkanı Özkan Kalın, “Akhisar’da kütüphanesi olmayan tüm çevre okulları için kütüphane yaptırıp vatandaşların desteğiyle tüm kütüphaneleri kitapla doldurmak hedefindeyiz” dedi.
Öte yandan uzun yıllar çeşitli gazetelerde ve dergilerde köşe yazarlığı yapan ve ardından 9 kitap yazan Dicle Keskinoğlu, fuarda Akhisarlılarla buluştu. Keskinoğlu’nun, kendi annelik serüvenini mizahi bir dille anlattığı eserleri yoğun ilgi gördü.
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