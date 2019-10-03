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    HaberlerEgeSenfoni orkestrası yeni sezonu açıyor
    03.10.2019 - 02:14 |

    Senfoni orkestrası yeni sezonu açıyor

    İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 2019-2020 sezonunu muhteşem bir konserle açıyor.

    Senfoni orkestrası yeni sezonu açıyor

    Yarın, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki gerçekleştirilecek açılış konserinde F. Mendelssohn Fingal Mağarası, M. Mussorgsky Bir Sergiden Tablolar, F. Chopin Konçerto No.1 eserleri sergilenecek. Konserin şefliğini, uluslararası başarılara sahip olan Hakan Şensoy üstelenirken, piyano da Solist Evgeni Bozhanov yer alacak.

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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