Senfoni orkestrası yeni sezonu açıyor

Yarın, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki gerçekleştirilecek açılış konserinde F. Mendelssohn Fingal Mağarası, M. Mussorgsky Bir Sergiden Tablolar, F. Chopin Konçerto No.1 eserleri sergilenecek. Konserin şefliğini, uluslararası başarılara sahip olan Hakan Şensoy üstelenirken, piyano da Solist Evgeni Bozhanov yer alacak.