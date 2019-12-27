2019 yılını sona erdirip, 2020’ye girmeye hazırlandığımız şu günlerde, tenisin yıl boyunca “En”lerini yazdıktan sonra, bu hafta da “Hassas Abilerimizin” affına sığınarak biraz da futbol üzerinden İzmir’in 2019’unu konuşalım istiyorum.

2019’un ilk yarısı, yani geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi takımlarımız için zorlu geçmişti. O dönemin İzmir adına en parlak gelişmesi ise Menemenspor’un TFF 1. Lig’e çıkması olmuştu.

Açıkçası bir Karşıyakalı olarak Menemenspor adına ne kadar sevindiysem, kendi kulübümüz adına da bir o kadar iç çekmiştim bu gelişmeyi görünce.

Yine geçen sezon Göztepe’nin ligin son maçında, son 10 dakika içinde, ligde attığı son gol ile düşmekten son anda kurtulması da İzmir adına şanslı bir gelişme olmuştu. Altay ve Altınordu ise ne öldürdü ne güldürdü.

Gelelim yaz tatili sonrası başlayan yeni sezona...

Hep derler ya “Yeni sezonlar, yeni umutlar” diye. Karşıyaka olarak bizim bu sezon için umudumuzun adı zaten basketbol. Bunu bilmeyen yok.

Ufuk Sarıca’nın yeşil kırmızılı yuvasına dönmesiyle birlikte ligden ve Avrupa’dan gelen güzel sonuçların devam etmesi en büyük beklentim.

Bununla birlikte Göztepe’de Mehmet Sepil’in Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı olması ve İlhan Palut yönetimindeki takımın geçen sezona göre iyi bir ivme yakalaması, 2019’un son çeyreğindeki güzel gelişmeler oldu.

Yeni sezona büyük bir parantez açmak gerekirse Menemenspor’un Süper Lig’e yükselme mücadelesi vermesi de takdire şayan. Demek ki bazı başarıları kazanmak için çok büyük paralar değil, ehil kadrolar tarafından yönetilmek gerekiyormuş.

Umuyorum Göztepe, Karşıyaka, Altay, Altınordu, Ci Group Buca, Menemenspor ve amatördeki İzmirspor’dan sezon sonunda güzel haberleri hep birlikte alırız.

***

Geçtiğimiz haftalarda İzmir tenisinin duayen ismi Ziya Kıpkızılörenli’yi köşeme taşıdığımda bu büyük değere gösterilecek vefanın, vefatından sonra değil yaşamında gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemiştim.

Ne yazık ki yazının mürekkebi kurumadan Kıpkızılörenli’nin vefat haberiyle üzüntüye boğulduk. Kendisi için Kültürpark Tenis Kulübü’nde düzenlenen tören oldukça anlamlıydı.

Başta Kemal Çolakoğlu olmak üzere kürsüdeki konuşmacıların sözleri, duygu yüklüydü. Tabii gönül isterdi İzmir’deki bir diğer tenis kulübü olarak biz de orada birkaç kelime söyleyelim. Ama o üzüntüyle unutulduğunu varsayıyorum.

Bu nedenle Kıpkızılörenli’yi ben de köşemde anmak için birkaç cümle etmek istiyorum.

Bir zamanlar kolasına iddiaya giren çocuk olarak samimiyetimiz başladığında kendisine ne kadar hayranlık beslediysem, bugün de anısına olan hürmetim ve hayranlığım aynı derecede yüksektir. Seni hiç unutmayacağız Ziya Kıpkızılörenli.

Son olarak 2020’nin milletimize ve bölgemize huzur, refah ile İzmir sporuna başarı getirmesi dileğiyle tüm okuyucularımızın yeni yılını kutlarım.