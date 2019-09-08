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    HaberlerEgeŞenlik, başkanın zeybeğiyle başladı
    08.09.2019 - 03:35

    Şenlik, başkanın zeybeğiyle başladı

    5. Karaova Bağbozumu Şenliği, Bodrum’u davul zurnalarla inletti. Katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu. Belediye Başkanı Aras, tursitlere üzüm ikram etti

    Şenlik, başkanın zeybeğiyle başladı

    Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Karaova-Der tarafından düzenlenen 5. Karaova Bağbozumu Şenliği, keşkek kazanın yanmasının ardından kortej yürüyüşü ile başladı. Kumbahçe Meydanı’nda toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde, Cumhuriyet Caddesi (Barlar Sokağı) üzerinden Bodrum Belediye Meydanı’na ulaştı. Yöresel kıyafetli katılımcılar davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Hilmi Uran Meydanı’nda Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk’ün karşılıklı zeybek oynaması ise turistlerin yoğun ilgisini çekti.

    Yarışmalar ve konserler

    Kortej yürüyüşü esnasında, yoldan geçen turistlere ve esnaflara sepet sepet Karaova bağlarını üzümünü ikram eden Belediye Başkanı Aras herkesi şenliğe davet etti. Başkan Aras, Karaova’nın bereketli topraklarının geniş kapsamlı bu şenlik sayesinde daha da bereketleneceğini söyledi.

    Mumcularda devam ve bugün sona erecek olan 5. Karaova Bağbozumu Şenliği’nde kapsamında saat 14.30’da Mustafa Kalem Parkı’nda yemek yarışması, saat 22.00’de de Atatürk Meydanı’nda Soner Olgun konseri düzenlenecek.

     

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