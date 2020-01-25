25.01.2020 - 03:39 |
Şenol Güneş İzmir’de
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün İzmir’e gelerek kentte iki gün temaslarda bulunacak.
Ay yıldızlı ekibimizi 2020 Avrupa Şampiyonası’na taşıyan teknik adam, ilk olarak saat 13.00’te Altınordu’nun Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’ni ziyaret edip, altyapı oyuncularının eğitim gördüğü Altınordu Futbol Akademisi’ni inceleyecek.
Güneş, tesisleri gezip Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan bilgi alacak. Ay yıldızlı ekibin teknik patronu daha sonra TFF 1. Lig’de saat 19.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak Altay-İstanbulspor maçını takip edecek. Şenol Güneş, yarın Göztepe’nin yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı’nın açılışının yapılacağı Göztepe-Beşiktaş maçında tribünde olacak.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.