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    HaberlerEge Haberleri Seramik atıkları sanat eserine dönüştü
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    15.12.2019 - 00:00 |

    Seramik atıkları sanat eserine dönüştü

    MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden 2 yıl önce emekli olan öğretim görevlisi Erkan İsfendiyaroğlu, beraberindeki öğrencilerle, 156 bin parça seramik atığı kullanarak atıl durumdaki binanın dış cephesini sanat eserine dönüştürdü.

    8 ay süren çalışmanın ardından ortaya Türk bayrağı mozaiği ve İstiklal Marşı’nın 2 kıtasının yazıldığı eser çıktı. İsfendiyaroğlu, “Destek almasaydım belki de yıllar sonra bu çalışmayı tamamlamış olacaktım” dedi. l DHA

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