15.12.2019 - 00:00 |
Seramik atıkları sanat eserine dönüştü
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden 2 yıl önce emekli olan öğretim görevlisi Erkan İsfendiyaroğlu, beraberindeki öğrencilerle, 156 bin parça seramik atığı kullanarak atıl durumdaki binanın dış cephesini sanat eserine dönüştürdü.
8 ay süren çalışmanın ardından ortaya Türk bayrağı mozaiği ve İstiklal Marşı’nın 2 kıtasının yazıldığı eser çıktı. İsfendiyaroğlu, “Destek almasaydım belki de yıllar sonra bu çalışmayı tamamlamış olacaktım” dedi. l DHA
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.