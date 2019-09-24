BİST100.021-0,22EURO6,290,10USD5,720,08ALTIN280,09-0,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeSeramik Çalıştayı başladı
    24.09.2019 - 00:44 |

    Seramik Çalıştayı başladı

    Seramik Çalıştayı başladı

    Mehmet Nuri Göçen Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen ‘Uluslararası 6. Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı’, Kuşadası Old Town’da başladı. Açılışa; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Savcısı Çağrı Gir, Göçtur Turizm Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, küratör M Tüzüm Kızılcan, Göçtur Tur. Yat. Tic. A.Ş Yön. Kurulu Bşk. Yardımcısı Recep Sami Çukurova, Eskişehir Anadolu Üniversitesi eski dekanı Zehra Çobanlı, Hacettepe Üniversitesi Seramik eski bölüm başkanı Candan Terwiel, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Seramik eski bölüm başkanı Türkiye’de seramikte ilk torna ustası Güngör Güner, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seramik Bölüm Başkanı Burcu Öztürk, Karabey Erzurum Atatürk Üniversitesi Seramik Bölüm Başkanı Yasemin Yarol, Kuşadası Double Tree Genel Müdürü Emre Ersoy katıldı. Çalıştay, 29 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. -YUSUF ÇINAR

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
    daha fazla video için
    Canlı yayında gözaltına alındıEsra Erol'un programında gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Instagram hesap dondurma ve silme linki 2019 - Instagram dondurma bağlantısı

    Instagram hesap dondurma ve silme linki 2019 - Instagram dondurma bağlantısı

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

    Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

    Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

    Sıradaki Haber