Seramik Çalıştayı başladı

Mehmet Nuri Göçen Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen ‘Uluslararası 6. Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı’, Kuşadası Old Town’da başladı. Açılışa; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Savcısı Çağrı Gir, Göçtur Turizm Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, küratör M Tüzüm Kızılcan, Göçtur Tur. Yat. Tic. A.Ş Yön. Kurulu Bşk. Yardımcısı Recep Sami Çukurova, Eskişehir Anadolu Üniversitesi eski dekanı Zehra Çobanlı, Hacettepe Üniversitesi Seramik eski bölüm başkanı Candan Terwiel, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Seramik eski bölüm başkanı Türkiye’de seramikte ilk torna ustası Güngör Güner, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seramik Bölüm Başkanı Burcu Öztürk, Karabey Erzurum Atatürk Üniversitesi Seramik Bölüm Başkanı Yasemin Yarol, Kuşadası Double Tree Genel Müdürü Emre Ersoy katıldı. Çalıştay, 29 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. -YUSUF ÇINAR