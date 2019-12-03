03.12.2019 - 00:01 |
Seramikle gerçeği anlama arayışı...
Seramik sanatçısı Ayşegül Güngören, ikinci kişisel sergisini Kültürpark’taki İzmir Sanat’ta açtı. ‘Döngü’ adını verdiği sergisindeki eserlerinde döngü içindeki gerçeği anlamakla başlayan serüveni yansıtmaya çalıştığını belirtiyor. Sergide, Güngören’in 20 eseri bulunuyor. - YUSUF ÇINAR
Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.