BİST96.0320EURO6,360USD5,730,14ALTIN277,10-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeSertab rüzgarı
    21.08.2019 - 07:50| YUSUF ÇINAR

    Sertab rüzgarı

    Türk pop müziğinin usta yorumcularından Sertab Erener, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Çeşme’de hayranlarıyla buluştu.

    Sertab rüzgarı

    Türk pop müziğinin usta yorumcularından Sertab Erener, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Çeşme’de hayranlarıyla buluştu. Solfej Kerki organizasyon tarafından düzenlenen konserde Erener, Çeşme Anfi Tiyatrosu’nu doldurmayı başardı. Beş bin kişinin izlediği konsere gelenler arasında dünyaca ünlü perküsyon ustası Hamdi Akatay, ünlü oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı’da vardı. Erener, iki saat boyunca sahnede kalırken performansı göz dolurdu. Yorumu kadar danslarıyla da dikkat çeken ünlü sanatçı kimi zaman oturdu kimi zaman da koşarak şarkı söyledi.

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
    daha fazla video için
    Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Minibüs evin duvarına çarptı!

    Minibüs evin duvarına çarptı!

    Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

    Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

    10 bin laleli enstalasyon

    10 bin laleli enstalasyon

    Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

    Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

    Sıradaki Haber