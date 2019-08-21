Sertab rüzgarı

Türk pop müziğinin usta yorumcularından Sertab Erener, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Çeşme’de hayranlarıyla buluştu. Solfej Kerki organizasyon tarafından düzenlenen konserde Erener, Çeşme Anfi Tiyatrosu’nu doldurmayı başardı. Beş bin kişinin izlediği konsere gelenler arasında dünyaca ünlü perküsyon ustası Hamdi Akatay, ünlü oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı’da vardı. Erener, iki saat boyunca sahnede kalırken performansı göz dolurdu. Yorumu kadar danslarıyla da dikkat çeken ünlü sanatçı kimi zaman oturdu kimi zaman da koşarak şarkı söyledi.